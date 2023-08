Mauricio Israel, reconocido conductor de TV, fue objeto de un desaire en el evento de clausura de una Teletón a la que había sido invitado como uno de los rostros televisivos destacados. El incidente fue revelado por Israel durante su participación en el programa «Sígueme y te sigo», donde se discutía sobre la exclusión de Karol Lucero en ocasiones anteriores en la misma campaña benéfica.

El conductor relató que en un año en particular, cuando se encontraba entre los principales rostros del canal Mega, le fue solicitada su presencia tanto en la apertura como en el cierre del evento. Sin embargo, lo incómodo comenzó cuando llegó al Teatro Teletón para participar y casi no tuvo participación alguna. «Me comí como seis hamburguesas y no hice nada… No me pasaron micrófono. Lo único que hice fue presentar a Pedro Fernández», rememoró.

Pero las cosas empeoraron cuando llegó al Estadio Nacional para el cierre del evento solidario. En esta ocasión, Israel afirmó que le prohibieron acceder al recinto y lo sacaron del lugar. Sorprendentemente, a pesar de las indicaciones expresas por parte del canal para que él estuviera presente.

Aunque inicialmente Israel se negaba a dar detalles sobre la razón detrás de este trato humillante, finalmente revelaría que todo tenía relación con Vivi Kreutzberger, hija del icónico animador chileno Don Francisco. Según explicó el comunicador, este incidente ocurrió durante una época tumultuosa tras la separación entre Vivi y su primer marido Andrés Numhauser.

En este contexto, Israel aseguró que «Andi es mi amigo y en ese momento se produjo una situación incómoda para ella en la que prefería que yo no estuviera presente».

Cabe destacar que previamente se había conocido la estrecha amistad entre Israel y Numhauser, quien apoyó económicamente al conductor cuando atravesaba dificultades económicas y decidió dejar el país. Esta generosidad fue un testimonio claro de su fuerte amistad. Asimismo, se informa que el panelista de «Sígueme y te sigo» brindó apoyo a su amigo durante el proceso de divorcio con Vivi años atrás.