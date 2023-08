Abuela de Daniela Vega relata duro impacto de las inundaciones en Santa Cruz

En medio de las cuantiosas inundaciones que han afectado a la comuna de Santa Cruz, en la región de O’Higgins, la abuela de Daniela Vega dio un devastador testimonio. Liliana, una mujer de 71 años, habló con Rodrigo Sepúlveda desde su hogar en una entrevista para Meganoticias Alerta, expresando su tristeza por ver cómo el agua entró a su vivienda «como un río», a través de puertas y ventanas.

«Estoy destrozada, mi casa está terrible», manifestó con dolor. Liliana contó que es una mujer mayor y no puede evitar sentirse desolada al tener que empezar nuevamente desde cero. «He llorado mucho y no he podido dormir», confesó.

La entrevistada explicó que se trasladó desde Santiago a Santa Cruz hace cinco años buscando tranquilidad. Sin embargo, ahora ve cómo todo lo construido se derrumba frente a sus ojos debido al desastre natural. Detalló que perdió valiosos objetos personales como su refrigerador.

Además, Liliana aprovechó la oportunidad para hablar sobre Daniela Vega luego mostrar una foto familiar donde aparece la reconocida actriz hace algunos años. «Ahí estaba en transición. Cuando me casé por la Iglesia hace seis años atrás, ella me cantó el Ave María a capella y eso es mi orgullo», reconoció con nostalgia.

En cuanto a su relación actual con Daniela Vega, quien protagonizara «Una mujer fantástica», Liliana comentó: «Soy una madre muy proveedora. Ayudo mucho a mis hijos, tengo tres. Soy la abuela de Daniela Vega, pero ella lleva su propia vida y no puedo pedirle ayuda para nada porque ella tiene su propio mundo».

Liliana también expresó su admiración por la carrera de su nieta y destacó el camino que ha recorrido hasta llegar donde está. «La admiro por ser como es, mi nieta. A través de ustedes se los digo. Porque ella sola escaló hasta donde está», valoró emocionada.

La historia de Liliana refleja el impacto devastador que las inundaciones han tenido en la comuna de Santa Cruz y cómo afecta a sus habitantes en todos los aspectos de sus vidas.