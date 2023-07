En el último capítulo de Zona de estrellas, Adriana Barrientos reveló información confidencial sobre una situación farandulera. Según la panelista, hace algún tiempo Pato Laguna le pidió ayuda para conseguir una cita con Raquel Argandoña.

Barrientos mencionó que había un famoso modelo chileno que había estado interesado en Raquel durante mucho tiempo. Este caballero era conocido por ser alto, musculoso y muy popular en la televisión. Habían compartido algunos almuerzos juntos debido a su participación en un programa de televisión.

Hugo Valencia fue quien aventuró el nombre del misterioso galán: Pato Laguna, ante lo cual Adriana confirmó su afirmación.

La panelista contó que Pato Laguna le dijo: «Félix era mi compañero de tenis, pero la verdad es que no me importa, me gustan los ojos azules de La Quintrala. Por Raquel estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Dile a Adriana que vayamos a tomar un trago». Entonces Barrientos intentó jugar el rol de cupido e hizo una llamada telefónica a Raquel para proponerle la salida con Pato Laguna. Según cuenta Adriana, Raquel aceptó y recordaba haber almorzado varias veces con él y considerarlo encantador.

Sin embargo, posteriormente Barrientos descubrió que Raquel había bloqueado tanto a ella como a Pato Laguna en las redes sociales sin dar ninguna explicación al respecto. Además, según información proporcionada por su vecina, se escucharon gritos en el departamento de Raquel donde Félix acusaba enfurecido a Argandoña de bloquear al mencionado pretendiente y amenazaba con abandonarla si no lo hacía.

En resumen, en el último capítulo de Zona de estrellas se reveló que Pato Laguna había estado interesado en salir con Raquel Argandoña y Adriana Barrientos intentó jugar el papel de cupido para facilitar esta cita. Sin embargo, posteriormente Raquel bloqueó tanto a Pato como a Adriana en las redes sociales, generando una situación conflictiva con su pareja, Félix Ureta.