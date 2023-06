El reconocido cantante Alberto Plaza se vio envuelto en una polémica en redes sociales luego de compartir una imagen incorrecta que no correspondía a su concierto en el Movistar Arena. Plaza, en entrevista con radio Agricultura, admitió su error al retuitear la foto y aseguró que fue un hecho involuntario.

«Esta persona que publicó una foto del público que salía harta gente y me dijo ‘felicitaciones, Alberto, por el concierto, qué lindo’. Yo hago una respuesta con retuit y le pongo ‘muchas gracias, fue súper emocionante'», expresó Plaza sobre el incidente.

El cantante afirmó haber confundido la foto del concierto de Sin Bandera con la suya propia. «Tengo tan mala suerte que el concierto no era el mío, era el de Sin Bandera. Yo después me fijé que sale un poco del escenario, pero yo había visto el público a grosso modo», explicó.

A pesar de las críticas recibidas en redes sociales por este desliz, Plaza opta por ver lo positivo: «Me sirvió para salir en diarios que no salgo nunca y en radios que no me llaman jamás». Además agregó: «Ese es su propósito (refiriéndose a quienes lo critican), esa es su actividad. A mí me hicieron daño porque me han funado con fuerza, pero esto solo me sirve para salir adelante».

Alberto Plaza ha decidido tomar esta situación como aprendizaje y seguir adelante a pesar de los inconvenientes generados por este episodio equivocado.