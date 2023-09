En una enfática respuesta, Alejandra Valle ha respondido a la dura crítica realizada por el conductor de «Mucho Gusto», José Antonio Neme. Durante el programa, Neme recordó cuando Valle definió como «morbo» el reportaje de su colega José Luis Repenning de Canal 13, quien se sumergió hasta la cintura en las aguas de las inundaciones.

«Cuando uno tiene un historial tan patético como este, es mejor callarse (…) No hagas movimientos hacia ese lado», cuestionó Neme refiriéndose a Valle, mencionando su pasado en el mundo del espectáculo y el polémico episodio de la bandera en Valparaíso. Sin embargo, Alejandra no guardó silencio y le respondió posteriormente en «La voz de los que sobran».

Las palabras surgieron debido a la crítica que hizo otro periodista, Nicolás Paut de CNN Chile, sobre las conmemoraciones del Golpe de Estado a través de un tweet. «Eso es lo que me saca y no me vas a callar José Antonio Neme. No he escuchado lo que has dicho pero me has atacado personalmente y por eso solo te voy a responder», comenzó su desahogo.

«No porque tú quieras que yo me calle, me voy a callar. Cuando hay periodistas con poder para ser editor económico en uno de los medios más prestigiosos del mundo y escriben algo sin ningún punto de vista sobre los derechos humanos…», agregó.

«Hacemos este programa justamente para responderle a personas como ustedes que son cómplices para mantener la injusticia en este país establecida por medio de la Constitución del ’80», sentenció la periodista.