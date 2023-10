En las primeras semanas de «Gran Hermano», antes de los múltiples ingresos, Alessia Traverso y Fernando Altamirano fueron la primera pareja que se formó dentro del encierro. Él fue eliminado, y obviamente la distancia creció cuando llegó Raimundo Cerda, él puso sus ojos en la cantante, mas ella no traicionó a «Bambino».

A los meses, Alessia fue eliminada del encierro y se reencontró con su pareja de encierro, quien estuvo todo ese tiempo esperándola. Sin embargo, el romance entre ellos no prosperó, ella inmediatamente fue votada para reingresar a la casa. Ella conversó con su familia y a los días decidió terminar su relación.

Cuando volvió a la casa, Alessia gritó que estaba soltera. La cantante estaba lista para jugar, y se encendió una llama que en primera instancia nunca prendió. Rai y Alessia comenzaron a acercarse, incluso Fran, quien estuvo involucrada con el joven, le dijo a su amiga que él se la iba a jugar por ella.

Las imágenes filtradas

En la avalancha de contenido filtrado de «Gran Hermano», el cual fue publicado por Biobio, se vio una conversación entre Alessia y Constanza , quien tuvo una tensión romántica con Rai dentro del encierro , en donde b>la joven confesó que está comenzando a sentir cosas por el ingeniero agrónomo.

Cony le preguntó qué le pasaba mientras ella sonreía nerviosamente,y Teverso le dijo ayer como que Rai me abrazo como que no sé si me gusta siento com que…”. Capelli la ayudó con las palabras y le contesto “te atrae” y Alessia confirmó.

Acto seguido, muestran imágenes de la noche en el que Rai y Alessia estaban abrazados con la luz apagada. Sólo queda esperar cómo evoluciona este romance, y si es que puede evolucionar considerando que Cerda está en riesgo de ser eliminado del reality.