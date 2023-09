La meteoróloga chilena Allison Gohler se encuentra viviendo un verdadero sueño, ya que ha sido nominada a los prestigiosos premios Emmy por su destacado trabajo en Univisión Chicago.

Con una trayectoria que incluye pasos por reconocidos canales de Chile como TVN y Canal 13, Allison decidió dar un salto en su carrera al trasladarse a Univisión Chicago en octubre del año pasado. Y ahora, como resultado de su dedicación y talento, ha logrado ser nominada a uno de los premios más importantes de la industria.

En contacto con el programa matutino «Buenos Días a Todos», la emocionada profesional expresó: «Agradezco muchísimo todo el apoyo que me han brindado con esta nominación que no esperaba y me tiene sorprendida». Evidentemente, esta oportunidad representa un gran reconocimiento para ella y su trabajo.

Sin embargo, también reconoce la competencia férrea que enfrentará en los Emmy. «Estoy compitiendo con meteorólogos senior, de grandes cadenas», admitió Allison. A pesar del nerviosismo que esto pueda generarle, confía en sus habilidades y sabe que aunque será una tarea difícil, no es imposible superarla.

La profesional también hizo hincapié en las particularidades climáticas de Chicago, donde ejerce su labor actualmente. «Es un sector bastante complejo», explicó. Las características cambian constantemente debido al lago Michigan y además se producen tornados ocasionalmente. Su cobertura reciente sobre un tornado pudo haber sido determinante para recibir esta importante nominación.