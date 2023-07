Angie Jibaja, conocida ex chica reality, ha compartido un mensaje desgarrador con sus seguidores en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la modelo peruana expuso el drama que enfrenta debido a la lejanía que tiene con sus hijos, provocada por sus problemas de adicción a las drogas en los últimos años.

En su emotivo mensaje, Jibaja expresó su tristeza al no poder ver ni hablar con sus hijos: «No sé cuanto tiempo más podré seguir soportando no poder verlos o hablarles. Ellos me enseñaron el significado del verdadero amor. Los extraño tanto. Quiero verlos, abrazarlos, besarlos, verlos jugar, contemplarlos mientras duermen y escuchar sus risas».

La modelo confiesa que su único consuelo es la esperanza de volver a reunirse con ellos: «Mi corazón trata de estar bien pero solo sobrevivo con la esperanza de volver a verlos». Finaliza su mensaje pidiendo a Dios y a las autoridades humanas justicia y una solución para esta situación angustiante.

Es importante destacar que Angie Jibaja actualmente reside en Chile y se encuentra en tratamiento contra las adicciones desde hace algún tiempo. Se informa que este tratamiento ha dado resultados positivos para la modelo peruana. De hecho, en mayo pasado celebró al recibir un resultado negativo en un examen toxicológico al que se sometió.