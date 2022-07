Animadoras justicieras llega a Netflix este 29 de julio como un spin-off (historia alterna), de “Get Even”. Es una historia que se centra en la justicia, y los problemas adolescentes.

Sinopsis de Animadoras justicieras: Una serie de Get Even

Protagonizada por el trío de amigas interpretadas por Lashay Anderson, Amelia Brooks y Ashling O’Shea, “Animadoras justicieras» nos cuenta cómo, en el grupo de animadoras, hay una chica que está siendo víctima de acoso escolar.

Estas amigas se ven influenciadas por los sucesos ocurridos en Get Even, en donde algunas estudiantes se unieron para poner fin a este tipo de conductas. Al ya no estar ellas para manejar la situación, el trío de amigas decide seguir sus pasos, y buscar justicia para su compañera.

Ambas series buscan dar visibilidad a estos casos, mientras concientizan sobre cómo sería el actuar ideal de los compañeros, que, en vez de ser indiferentes, deberían tomar cartas en el asunto. Es una miniserie juvenil que maneja bastante bien este tipo de temas, que actualmente se intenta cambiar.

Es un thriller dramático, con cierto toque de suspenso, sin dejar de lado su faceta cómica y divertida, que terminará por llamar la atención del público.

Con este tipo de series vemos cómo Netflix intenta mantenerse con temas actuales, para asegurar el público juvenil, que más suele consumir su plataforma. Solo queda ver si todas estas nuevas producciones ayudan a acabar con los problemas de la pérdida de suscriptores.

Reparto y duración de Animadoras justicieras: Una serie de Get Even

Animadoras justicieras es una miniserie de tan solo 8 capítulos, creada por Holly Phillips, y basada en la saga de libros “Don’t get mad”, de Gretchen Mcneil.

Todos los episodios estarán disponibles este 29 de julio, con las actuaciones de: