Anita Alvarado, desde Chile y a través de Zoom, fue testigo del matrimonio de su hija Angie Alvarado en Australia. La ex geisha chilena tenía planeado viajar con sus otros seis hijos al país oceánico, pero tuvieron que presenciar la ceremonia a través de un computador. Aunque Anita había sacado pasaporte para todos sus hijos, necesitaba la autorización de los padres de los dos menores y lamentablemente no se las dieron. «Teníamos todo listo, pero simplemente no les dieron la autorización», comentó Anita a LUN.

La influencer dejó en claro que no quería irse sin los demás hermanos y dejar a los menores en Chile. «Éramos todos o ninguno», sentenció. Sin embargo, al menos dos hermanos de Angie estaban presentes en el evento.

A pesar de las circunstancias adversas, Anita Alvarado y sus hijos se vistieron elegantes para sentirse parte de la boda aunque fuera a través de una pantalla. La madre confesó que lloraba tanto por emoción como por impotencia al presenciar uno de los días más importantes en la vida de su hija por una cámara, sin poder abrazarla ni estar allí personalmente.

Con lágrimas tanto por alegría como tristeza ante la ausencia familiar deseada por Angie, Anita explicó que se vistió con un maravilloso vestido negro y se maquilló bien para el evento porque sus ojos ya no podían contener más lágrimas.

