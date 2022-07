La actriz Antonia Santa María ha revelado recientemente las razones por las que no ha participado en teleseries en el último tiempo. En entrevista con revista ya Antonia con todo que no tuvo una buena experiencia en su último trabajo hola en telenovelas.

Su última teleserie

Hace cuatro años que la actriz no participa en una teleserie. La última producción en la que participó se titulaba “Dime quién fue” emitida hasta 2018 en Tvn. En la entrevista, la actriz reveló que: “la última no fue una buena experiencia. Pero aprendí de ella. Ahí sentí que debía alejarme y era una de las últimas de TVN, así que aunque no hubiese querido, me tenía que alejar”, comentó.

¿Volverá a las teleseries?

La actriz revelo que no le cierra la puerta a las teleseries: “Ahora que la menor (su hija) tiene tres años, me pican un poco las manos. Extraño la cotidianidad con los compañeros, convivir con actores todos los días, ese ritmo”

¿Le gustaría volver a las teleseries? “De todas maneras…A menos que fuese un bodrio. Pero siempre va a ser una buena experiencia. Me gusta ese trabajo”, concluyó la actriz.