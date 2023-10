El famoso cantante Anuel AA vivió momentos de angustia al enfrentarse a una situación cercana a la muerte. Durante el pasado fin de semana, el artista tuvo que someterse a una cirugía de emergencia y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

Anuel AA hizo público su estado de salud a través de sus redes sociales. En un mensaje compartido el domingo, informó que debido a su intervención quirúrgica tuvo que cancelar todas sus presentaciones hasta nuevo aviso.

«Anoche fui operado de emergencia. Solo Dios sabe la razón detrás de todo esto, fue una cuestión de vida o muerte. En este momento no puedo seguir trabajando, pero gracias a Dios estoy vivo y eso es lo único que importa», explicó Anuel.

El cantante acompañó su declaración con una fotografía en la cual se le muestra en una cama hospitalaria recibiendo tratamiento intravenoso y oxígeno. A pesar de no proporcionar detalles sobre las razones específicas detrás de su cirugía, confirmó que atravesaba un momento difícil.

En su mensaje, Anuel se disculpó con sus fanáticos por retrasar los conciertos programados. Incluso recordó cuando estuvo cerca de arruinar su propia carrera musical.

«Iba a lanzarlo en dos semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso; les informaré pronto la nueva fecha). Lamento decepcionarlos con este cambio en la fecha del EP; sé que han estado esperándolo y me he comprometido firmemente para recuperarme después del daño casi irreversible causado por mí mismo», manifestó el artista.

Asimismo, Anuel resaltó la exigencia inherente a su trabajo y mencionó que por primera vez cuenta con un equipo de trabajo profesional.

«Tengo un plan de trabajo muy exigente, es la primera vez que cuento con un equipo real como el de otros artistas exitosos. Si este es el plan de Dios y tengo que esperar un poco más para superar todo lo que he hecho y logrado desde el inicio de mi carrera, incluyendo mis problemas legales pasados, entonces así será», expresó Anuel AA.

Finalmente, Anuel solicitó oraciones por su pronta recuperación y agradeció profundamente a los médicos que le brindaron atención durante este difícil momento. «Los amo. Por favor, manténganme en sus oraciones y confiemos todo en las manos de Dios. Agradezco mucho a los doctores y doctoras que me atendieron y salvaron mi vida», concluyó el cantante.