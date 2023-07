Ariel Wuth, el segundo eliminado del programa Gran Hermano, salió del encierro envuelto en polémicas debido a sus comentarios, lo cual generó duras acusaciones por parte de los espectadores. Recientemente, el artista callejero fue invitado al programa Algo que decir, donde tuvo una conversación con Pamela Díaz, Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina. Durante una dinámica en la que se le preguntó sobre lo mejor que le había sucedido este año, Ariel no supo cómo responder.

Ante la dificultad de Ariel para contestar, Pamela sugirió que dijera «Gran Hermano», pero el ex participante rechazó esa respuesta desde un principio. Esto no le agradó para nada a Pamela Díaz, quien no tuvo reparos en expresar su descontento.

«Pienso que él es un mal agradecido. Muy mal agradecido. Uno debería estar agradecido por estar vivo y tener salud; eso es lo mejor que le ha pasado este año. Yo no lo habría conocido si no fuera por Gran Hermano; nadie habría sabido de él», afirmó la comunicadora sin pelos en la lengua.

Según Pamela, Wuth ni siquiera tendría cabida en su programa si no fuera por su participación en el reality show; por lo tanto, considera que decir que fue algo negativo sería ser desagradecido.

«Hoy él quiere comunicar y divertirse y para eso necesita audiencia. Entonces ¿en el programa donde estuvo y donde se mostró tal como es -con algunos comentarios desafortunados- él dice ahora que eso no fue algo bueno? Yo creo firmemente que sí fue algo positivo. Es un mal agradecido», concluyó Pamela.

