Constanza Capelli expresó su arrepentimiento por revelar en la casa de Gran Hermano que tuvo una relación íntima con el exfutbolista Jorge Valdivia. Esta confesión sorprendió a los concursantes y televidentes del reality. Hoy, la bailarina comentó más detalles sobre su «pololeo» con Valdivia durante una conversación con Francisca Maira.

«Ayer me sapié con lo del futbolista. No te podría mentir y decirte ‘me olvidé que hay cámaras’, porque no me olvidé, sabía que estaban, pero creo que no medí las consecuencias hasta que lo dije», sinceró Cony a su compañera de casa.

La bailarina se sintió mal por romper la discreción que le había prometido a Valdivia. «Me sentí mal, hueón… porque yo le prometí. Él no sabe que yo iba a estar acá, pero yo se lo prometí. Me llevaba muy bien con él», reveló.

Además, aseguró que su relación no fue nada serio ni hubo un «romance» como tal. «Yo entré llevándome bien con él, pero buena onda, nada más. No hubo amor ni fue nada serio», aseguró Constanza.

Constanza reconoció también que hacer público este romance podría generarle problemas al ex de Daniela Aránguiz ya que había afirmado anteriormente haber estado juntos cuando él ya estaba separado. «Para él era algo muy íntimo y privado que le podría causar muchos problemas. Yo no tengo problemas porque estoy soltera, no estoy casada ni tengo hijos», confesó.

La joven oriunda de Providencia manifestó su preocupación de que esta situación afecte su imagen una vez fuera del reality. «Siento que no quiero salir y que eso opaque todo lo que yo soy, porque sé que es un tema controversial», reflexionó.

Se espera ver cómo se desarrolla la situación entre Constanza Capelli y Jorge Valdivia en los próximos días.