La cuenta de redes sociales Art But Make It Sports está rompiendo estereotipos al conectar el arte y el deporte de una manera ingeniosa. A pesar de ser considerados opuestos, esta cuenta revela las similitudes visuales entre ambas disciplinas.

Art But Make It Sports se define a sí misma como «convertimos el arte en deporte (y viceversa) | NO USAMOS IA», estableciendo así su enfoque único y sin depender de la inteligencia artificial.

Tomando imágenes deportivas como punto de partida, la cuenta las compara con obras de arte que presentan sorprendentes similitudes, generando resultados hilarantes. De esta forma, LJ Rader, responsable detrás de la cuenta, demuestra que es posible encontrar conexiones visuales sin recurrir a algoritmos complejos.

Con un impresionante número de seguidores alcanzando los 154 mil usuarios en ‘X’ (antes Twitter), Art But Make It Sports ha logrado cautivar a una amplia audiencia interesada en explorar la relación entre el arte y el deporte desde una perspectiva novedosa.