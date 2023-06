El afamado ex participante de reality, Arturo Longton, ha dejado impresionados a sus seguidores de redes sociales al revelar su labor en el BSOP, uno de los más destacados torneos del poker latinoamericano. A través de su cuenta oficial en Instagram, el hermano de Andrés Longton ha compartido con sus followers fotografías y videos impresionantes del excepcional evento llevado a cabo en Brasilia. El Brazilian Series of Poker se encuentra entre los eventos más importantes en América Latina para los jugadores ávidos por obtener ganancias sustanciosas.

Longton también ha divulgado información sobre su participación personal dentro del torneo: “Hola chiquillos estamos en Brasilia…esta es la mesa final del mind event…miren qué bonito. Estamos jugando un torneo del mistery knock out que es como un calentamiento antes del mind que comienza mañana”.

Es importante resaltar que Arturo Longton se desempeña cotidianamente como trabajador especializado dentro de la industria póker donde muchos competidores tienen acceso a premios millonarios. Esta semana no fue una excepción; el botín asciende aproximadamente a R$ 250.000 y R$40.000 equivalentes respectivamente a 6 y 40 millones chilenos resultando muy conveniente para el bolsillo.

