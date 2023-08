Arturo Vidal niega venta de su Haras Il Campione por dificultades económicas

El futbolista chileno Arturo Vidal utilizó su plataforma en Twitch para desmentir los rumores sobre la venta de su Haras Il Campione debido a problemas financieros. El martes pasado, tanto la radio ADN como Mauricio Israel informaron sobre preocupantes noticias relacionadas con la situación económica del jugador, afirmando que había puesto a la venta el terreno de 30 hectáreas por tres mil millones de pesos para hacer frente a una crisis de liquidez.

En su transmisión a través de su cuenta de Twitch, Vidal sinceró: «El Haras es algo que siempre soñé con tener. Lleva cinco o seis años, me ha costado mucho hacerlo, tener mis caballos, criarlos, traer de Estados Unidos, hacer las cruzas (…) en este momento me llega a la cabeza que estoy en lo último de mi carrera como futbolista. En estos cinco o seis años he ido seis o siete veces al Haras, en total unos doce días. Me he gastado toda la plata del mundo tratando de cumplir mi sueño».

Aunque negó tener a la venta su propiedad y reconoció haberse desencantado con el mundo hípico: «Ahora me aburrí un poco de la hípica porque vi cosas que no me gustaron. Aparte, la hípica ha bajado mucho. Lo veía como un hobby pero ya no le estoy dando importancia», argumentó.

Vidal manifestó sus deseos de dedicarse a otras actividades como ser entrenador y seguir involucrado en el fútbol: «Tengo mi gimnasio al cual le estoy invirtiendo dinero para expandirlo. Quiero adentrarme en otras cosas, reducir todo lo que tengo de grande».

El futbolista también aclaró que no ha puesto un precio de venta a su haras, aunque ha recibido varias ofertas: «Me han ofrecido. A unos amigos les conté, mi hermano sabía, pero no es que yo puse un precio y se bajó. Yo no he puesto nunca un precio. Llegan ofertas, pero no lo voy a vender todavía».

Además, Vidal mencionó su interés en estudiar para convertirse en entrenador y ayudar a los jóvenes jugadores chilenos: «Esto de estudiar para ser entrenador me abrió mucho los ojos, creo que tengo mucho para dar en Chile, a los cadetes, a los jugadores que van a la selección».

En conclusión, Arturo Vidal desmintió las informaciones sobre la venta de su Haras Il Campione debido a problemas económicos y dejó claro sus intenciones de dedicarse al fútbol y explorar otras actividades más allá del mundo hípico.