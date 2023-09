Arturo Vidal, reconocido futbolista chileno, estará fuera de las canchas por al menos tres meses debido a una lesión en la rodilla sufrida durante el partido contra Colombia en las Clasificatorias para el Mundial 2026. Esta situación lo dejará fuera de juego durante gran parte del año y también lo relegará de los cuatro próximos partidos rumbo a la cita internacional que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

A pesar de esta adversidad, el «King» enfrenta el desafío con entereza. Tras someterse a una intervención quirúrgica el miércoles pasado, ya ha comenzado su proceso de recuperación. Y no le falta ánimo, como quedó demostrado con una publicación fervorosa en su cuenta de Instagram.

«Quiero agradecer la inmensa cantidad de apoyo que he recibido», fueron las palabras iniciales del jugador nacional. Luego agregó: «quiero decirles que me levantaré con más fuerza que nunca». Además, afirmó optimista: «Me levanté 100 veces y hoy no será la excepción; con el apoyo de mis seres queridos y todos ustedes estaré pronto nuevamente donde más me gusta estar, en una cancha de fútbol disfrutando como siempre».

Finalmente expresó su gratitud y anunció un pronto regreso. La publicación ha obtenido más de 150 mil Me Gusta hasta ahora y ha recibido mensajes de apoyo por parte destacadas figuras del fútbol mundial.

«No hay mejor manera de levantarse que con actitud positiva», señaló Luis Suárez. Por su parte James Rodríguez le manifestó: «vamos, King». Incluso Franck Ribéry, exdelantero francés, le envió buenos deseos escribiendo: «Forza hermano».

Además de estas muestras de apoyo, compañeros de la selección chilena y del Athletico Paranaense también han enviado mensajes alentadores a Vidal.

Es importante destacar que Arturo Vidal no pudo continuar jugando durante gran parte del partido contra Colombia debido a su lesión. A pesar de esto, el entrenador no decidió sacarlo del campo a pesar de que se le vio cojeando desde el inicio del encuentro.