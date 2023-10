En la noche de los Latin Billboard, se esperaba con ansias el momento en que se conocería al artista del año. Los nominados eran Bad Bunny, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Peso Pluma y la única mujer en la categoría, Karol G.

Fue Nadia Ferreira y Julia Gama, exreinas de belleza, las encargadas de presentar el premio y anunciaron que el ganador era el intérprete de ‘Titi Me Preguntó’. Sin embargo, este parecía bastante confundido al escuchar su nombre.

El clip que muestra este momento fue publicado en las redes sociales de Latin Billboard y generó una gran cantidad de reacciones por parte de los usuarios. Muchos aseguraron que el premio debería haber sido para Karol G, ya que consideran que es la artista más destacada del año.

«Que robo de premio 👎🏼 La artista del año es Karol G 🔥 💥 💫», «El conejo malo tiene tiempo sin hacer música; la artista más pegada ahora mismo es Karol G», «¿Para Bad Bunny? Si Bad Bunny no ha hecho nada musical este año. Ese premio debería ser para Karol G o Peso Pluma», «No soy fanática de Karol G, pero ella ha arrasado todo el año con tema tras tema y llenando estadios. No me parece» y «La cara de él demuestra que ni él mismo lo creía. Es un robo. Este año debería ser para Karol G», fueron algunas de las reacciones destacadas.

A pesar de esta situación, Karol G se llevó cinco premios por su último álbum titulado ‘Mañana Será Bonito’, incluyendo el premio «Espíritu de la Esperanza», creado en honor a la fallecida cantante Selena Quintanilla. Este galardón se otorga al artista que ha demostrado un compromiso excepcional con causas cívicas, comunitarias y humanitarias más allá de su éxito artístico.