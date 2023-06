¡Este sábado 17 de junio, Barcelona se convertirá en el epicentro del rap improvisado! La segunda regional de la temporada número 18° de RedBull Batalla, la competencia más exclusiva y emocionante del mundo, tendrá lugar en la ciudad española.

Uno de los momentos más esperados de esta edición será el regreso triunfal de Arkano, uno de los MCs más destacados en la historia del evento. Arkano ganó su primera Final Nacional a los increíbles 15 años y después de cinco años vuelve para demostrar nuevamente su talento.

El escenario elegido para este enfrentamiento épico es el aparcamiento del Complejo Deportivo La Mar Bella. Allí, 32 impresionantes MCs se batirán a duelo para mostrar su habilidad en la improvisación freestyle, sus rimas llamativas, sus «punchlines» y su destreza mental.

El jurado encargado de decidir quiénes avanzarán en la competencia está conformado por Blon, Bta y Skone; tres profesionales con experiencia que sabrán reconocer el talento puro. Además, Dj Verse será el responsable de marcar los ritmos para las batallas mientras que Bekaesh y Marina Vinyals llevarán el orden al escenario.

Entre los participantes destacan nombres como Arkano mismo, Smootharkano (quien parece ser un duro contrincante) y otros como Handerwk o C l a s s i c t h e c o d e s. Sin duda alguna veremos grandes enfrentamientos cuando estos MCs tomen el micrófono.

Solo los cuatro mejores freestylers tendrán la oportunidad de avanzar a la esperada Final Nacional de Red Bull Batalla, donde se reunirán los mejores seleccionados en las tres regionales de la temporada. La primera ya tuvo lugar en Granada el 10 de junio, la segunda será en Barcelona y la tercera en Madrid el 23 de junio.

En esta final, se medirán los 16 semifinalistas junto a los 12 seleccionados de las tres regionales anteriores. Además, estarán presentes los ganadores del podio del año pasado: Tirpa, Jesús LC y Sweet Pain; así como el campeón vigente Blon. Un encuentro sin duda emocionante y lleno de talento.

El ganador final tendrá la oportunidad de enfrentarse a Gazir, quien ya tiene asegurado su puesto como subcampeón de Red Bull Batalla 2022.

Y eso no es todo: posteriormente tendrá lugar la esperada Final Internacional que reunirá a los mejores freestylers clasificados en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador Estados Unidos,México Perú Uruguay Centroamérica ¡y mucho más!

Los seguidores podrán disfrutar esta batalla épica desde cualquier parte del mundo a través del canal oficial de Youtube y Twitch de Red Bull Batalla.

¡No te pierdas ningún detalle! Sigue el emocionante camino hacia la cima envuelto en rimas ingeniosas y ritmos contagiosos.