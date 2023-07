Belén Mora revela impactante decisión tomada después de ser pifiada en Viña del Mar

Después de más de cinco meses desde que se presentó en el Festival de Viña del Mar, Belén Mora confesó una sorprendente decisión que tomó tras recibir abucheos en la Quinta Vergara.

Cabe recordar que la humorista recibió una Gaviota de Plata en aquella ocasión, pero luego se retiró entre sonoros abucheos por parte del «Monstruo», lo cual empañó su actuación.

La «Belenaza» le aseguró a Pamela Díaz que volvería a presentarse en Viña si se le presentara la oportunidad. «Me da miedo, me gusta el miedo, diría que soy adicta a esa adrenalina. No podría dedicarme a algo que sé cómo será todos los días», afirmó la comediante en el programa «Sin Editar».

Belén evaluó su desempeño y señaló: «Me pifiaron durante siete minutos, pero los otros 40 tuve más rating que Christina Aguilera y me veía delgada como nunca».

«Simplemente llegar al escenario ya es un éxito. Los actores y comediantes estamos acostumbrados al fracaso y no al éxito», agregó Mora.

Las repercusiones de los abucheos en Viña

La comediante reveló a Pamela Díaz que, después de su rutina en Viña 2023, tomó decisiones drásticas.

«No es llamativo para un evento empresarial contratar a quien fue abucheada. Si yo fuera gerente de marketing, llamaría a Pame Leiva y no me contrataría a mí, por razones obvias», aseguró.

«Todas mis presentaciones de marzo y abril estaban confirmadas y bien pagadas, pero decidí cancelarlas porque necesitaba un descanso», agregó Belén.

Además, afirmó: «Decidí volver a hacer eventos en mayo por elección propia y ahora tengo una gira en Dreams y un nuevo show, vamos de nuevo».

Por último, reflexionó sobre lo que significó su experiencia en el certamen viñamarino.

«Lo peor ya me pasó, no puede pasarme algo peor. Ahora subo al escenario desde otro lugar, como diciendo ‘me da igual’. Si les gusta bien, si no hay mil comediantes más», sentenció.

[Ver video aquí]