El presidente Gabriel Boric denunció el viernes pasado que sus padres recibieron panfletos amenazantes en su casa en Punta Arenas. Según informó, estos fueron lanzados por un grupo de ultra derecha. «La madrugada de ayer un grupo de ultra derecha fue a tirar panfletos afuera de la casa de mis padres en Punta Arenas. Más allá de las amenazas personales de estos grupos que son cada vez más comunes, que lo hagan con mi familia cruza cualquier límite. No todo vale», escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.

Los padres del presidente aseguraron no haberse enterado del incidente hasta que vieron los reportes en la prensa, ya que estaban durmiendo cuando lanzaron los panfletos y no los vieron por dentro. Luis Boric, padre del Presidente, habló con ITV Patagonia, el canal regional de Magallanes. «Nosotros no nos enteramos, aparentemente fue en la noche. Estábamos durmiendo y nos enteramos por las noticias, nada más. Ni siquiera vimos los panfletos, las amenazas… ni sé qué decían», aseguró Luis Boric.

Fuente: [Twitter](https://twitter.com/GabrielBoric/status/1702728378468434027?ref_src=twsrc%5Etfw)