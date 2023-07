La exchica reality, Camila Nash, recordó cariñosamente su relación amorosa con Julio César Rodríguez después de que un seguidor de Instagram le preguntara sobre su antiguo novio. La pregunta fue realizada en las historias de Instagram de Nash, y ella respondió sin evadir el tema y con una sonrisa en su rostro.

«¿Extrañas a Julio César Rodríguez?», le preguntaron. La ex Calle 7 no pudo evitar la pregunta y se tomó un momento para hablar sobre su exnovio. «Para aquellos que no lo saben, él fue mi novio en Chile y nuestra relación fue muy mediática porque él es muy famoso. Yo también soy conocida en Chile, pero él está en otro nivel… es muy famoso», explicó Nash mientras disfruta de su estadía en México.

Con 37 años, la influencer también destacó la diferencia de edad entre ella y el animador de 54 años, con quien salió entre 2018 y 2019. «Él era mucho mayor que yo, y como siempre me veo más joven… había una gran diferencia de edad aunque realmente no era tanta», afirmó.

Yendo directamente al grano, Camila Nash respondió a la pregunta sobre si extraña a Julio César Rodríguez: «Bueno, tuvimos una relación hermosa que duró diez meses aproximadamente… ¿Si lo extraño? Eso es tonto. Fue hace como cinco años», declaró brevemente.

En otra historia de Instagram, admitió que ve a JC en los videos del reality Gran Hermano y sí extraña «cómo hablan los chilenos». «Sabes qué, pensándolo bien… sí extraño cómo hablan. Veo muchos videos de Gran Hermano en Instagram y me gusta escuchar cómo hablan los chilenos», afirmó.

Camila Nash se encuentra radicada en México actualmente y disfrutando de su vida allí.