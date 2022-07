La modelo Camila Recabarren ha reaccionado en los últimos momentos a la funa que se ha generado en redes sociales en su contra.

Camila no había utilizado sus redes sociales por un largo tiempo. Sin embargo, hoy las ha vuelto a abrir para emitir un extenso comunicado.

Sus palabras comienzan con un saludo: “Primero buen día mi gente bella hermosa preciosa que las amo tanto”, para luego seguir con: Estoy muy feliz de volver a redes para poder compartir parte de mi andar lleno de aventuras junto a mi leoncita que ayer cumplió 9… Que han pasado los años juntitas llenita de tanto amor que nos rodea. Agradeceré infinitamente a todos quienes me envían amor paz y tranquilidad en todo momento y a los que siempre me han seguido y me imagino admiran mi andar…”

Luego continua: “… Llevamos 5 meses en Estados Unidos pasándola entre Kiko y kako pero aferrando con todo teniendo siempre la oportunidad de volver…” “… Conociendo gente hermosa aprendiendo idiomas ayudando dentro de lo que podemos a la gente que vive en situación de calle para mostrarle a mi hija que aunque muchos estén perdidos en ella está la luz de esperanza para vivir en un mundo mejor sin mentiras ni aprovechamientos.”

Respecto a la polemica, Camila comentó lo siguiente: “El daño por una discusión tan grande como la que ocasionó esta mujer frente a mi hija llevando personas Armadas al departamento fue caótico pero estamos acá acompañándola llenita de amor…”

“…Familia está todo bien yo no entro en el juegos de nadie a estas alturas. Ni de gente que le molesta verme realizada y calmada a besarme todo. No me importa, ni consumo televisión ni farándula. Fue mi trabajo y genere lucas en su momento que ya se fueron. Hoy no me muero por lucas.”

“He crecido como mujer como madre como ser humano” concluyó.