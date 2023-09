En medio de la polémica que surgió en las últimas horas, donde se reveló que el reality «Tierra Brava» habría copiado su programa del espacio de telerrealidad «El rancho», representantes de Canal 13 salieron al paso y aseguraron que tales acusaciones son infundadas.

En un extenso comunicado oficial, la señal televisiva controlada por el clan familiar Luksic afirmó que su reality no es una idea copiada de la productora One Media. Según el canal privado, One Media acusa a Canal 13 de utilizar «copias explícitas» en su nuevo reality a partir del proyecto realizado en 2022.

«Ante la supuesta demanda presentada por la productora One Media, que acusa a nuestra estación televisiva de utilizar ‘copias explícitas’ en el nuevo reality, de su proyecto realizado en 2022, Canal 13 niega tajantemente las imputaciones que habrían sido presentadas ante tribunales», explica el canal nacional. Además, insisten en afirmar que «dicho formato es una creación propia» y han licenciado los derechos a través de un contrato con Cooking Media Perú y Latina TV.

Canal 13 también enfatiza su defensa señalando que las marcas relacionadas con «Tierra Brava» están actualmente en proceso de inscripción ante INAPI (Instituto Nacional para la Propiedad Industrial). Asimismo, remarcan que ejercerán todas las acciones legales disponibles para desmentir estas acusaciones y evitar cualquier manipulación interesada con fines económicos.

Por otro lado, la estación privada también resalta que el programa «Tierra Brava» contará con una edición «En Bruto» y sus capítulos de estreno estarán disponibles en plataformas digitales a cargo de «Ni Tan Zorrón».

«Creamos firmemente que la supuesta demanda interpuesta es solo una instrumentalización del proceso, que busca forzar una negociación para obtener lucro sin fundamentos, algo a lo cual Canal 13 no está dispuesto», exponen. A su vez, los creadores y dueños del formato ejercerán acciones judiciales para proteger la originalidad de su producto.

Con estas declaraciones, Canal 13 busca hacer frente a las acusaciones de plagio y defender la propiedad intelectual de su reality «Tierra Brava».