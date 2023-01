Carlos Zarate responde a haters que lo critican por su acento y por su físico

El periodista de Canal 13, Carlos Zárate Valenzuela, ha recibido una serie de comentarios agresivos en Twitter durante las últimas horas. Muchos televidentes de derecha cuestionaron su cobertura de las protestas en Perú, acusándolo de “ultraizquierdista” y haciendo alegaciones xenófobas relacionadas con su supuesto origen extranjero, algo que el periodista rechazó categóricamente.

Además, los usuarios también criticaron su apariencia física. “Este gordito periodista colombiano, cada vez más subido por el chorro ideológico marxista ultraizquierdista. ¿Qué hace aquí, en un país que no es su país de nacimiento? Perfectamente, en su Colombia, lo recibirían con los brazos abiertos, su amigo Pietro”, le dijeron en Twitter.

La respuesta de Carlos Zarate a sus haters

El comunicador respondió de forma contundente, aclarando que es nacido y criado en Chile: “Varias precisiones. Este país es mi país de cuna. A Colombia voy cuando quiero. Y el presidente de Colombia es Gustavo Petro. Lamento sus calificativos infundados”.

En otro tuit, Zárate defendió su trabajo periodístico: “Ridículo es que usted objete el acento que he tenido toda mi vida. Más ridículo aún que me dé lecciones porque no escucha lo que usted quiere escuchar”. “Es lamentable para usted que yo sea chileno de nacimiento. Y tenga la educación necesaria para responder con fundamento y no con insultos. Eso dice mucho de usted y su calidad humana. No de la mía”, agregó en otra respuesta.

Por último Carlos Zárate escribió en su cuenta, “Gracias a todos aquellos que sin ser mis seguidores dedican tiempo a insultarme. Pueden disfrutarlo porque tengo mi conciencia tranquila y porque sé que no debo nada a nadie. Y también unas palabras para los enjambres que insultan, hablan más de ustedes que de mí”.