A través de sus redes sociales, la cantante Carolina Soto manifestó su disgusto al pagar $18.000 por una porción de fideos.

Según sus palabras, el pedido fue hecho en un restaurante de pastas a través de una aplicación de delivery de comida.

Los descargos de Carolina Soto

Fue a través de su cuenta de Instagram en la que Carolina Soto expresó su malestar con la situación vivida tras la llegada del pedido de comida.

“Chiquillos, vengo a contarles algo bien penca que pasó”, pagué 18 lucas. Cachen la porción” fueron las palabras de la cantante.

Que prosiguió diciendo que llamó al restaurante para reclamar por el tamaño de la porción y que no le dieron una solución: “Llamé a la señorita, obviamente yo estaba muy enojada, pero no le falté respeto. Pero llamé a la señorita para decirle que en la página no dice nada” dijo la cantante, quien incluso etiquetó al Sernac en la publicación.