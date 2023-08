La reconocida presentadora de televisión, Cecilia Bolocco, retomó sus habituales transmisiones en vivo a través de sus redes sociales este martes. Durante esta instancia, compartió detalles del concierto de Luis Miguel al que asistió junto a su esposo Pepo Daire y su hijo Máximo.

Es importante recordar que la semana pasada, Bolocco decidió suspender sus emisiones debido al temporal que afectaba a la zona centro sur del país.

Sin embargo, este martes logró reanudar su tradicional live de Instagram y reveló emocionada lo que vivió mientras escuchaba al «Sol de México».

«Fui a verlo con mi amor (Pepo Daire) y Máximo, quien estaba muy bien acompañado. No puedo revelar con quién porque eso le corresponde a él», señaló la exMiss Universo.

Además, añadió: «Pero era una chica muy guapa y amorosa», delatando involuntariamente a su hijo ante los seguidores.

Bolocco también compartió cómo fue recibida por el público al llegar al Movistar Arena: «Todas las mujeres se acercaron porque querían una foto conmigo», contó la exanimadora de «Viva el Lunes».

Asimismo, confesó emocionada: «Estaba tan entusiasmada que me corté y me tropecé. Me emocioné mucho».

Luego admitió sobre la situación: «Las personas empezaron a llamarme y acercarse entre lágrimas mientras me lanzaban besos y gritaban… Máximo me abrazaba. Fue un momento muy emotivo».