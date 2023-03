Después de haber sido acusado de golpear a Jajá Calderón, el comediante Claudio Reyes se refirió al incidente. La noche anterior, el humorista Óscar Gangas reveló lo sucedido durante una “cena de convivencia” entre humoristas en Melipilla.

Según Gangas, Jajá comenzó a imitar al Presidente Gabriel Boric, lo que no le agradó a Reyes. Esto provocó que el comediante se enfureciera, le gritara «¡corta la hueá!», y le diera un golpe en el ojo. Afortunadamente, alguien intervino para evitar una mayor confrontación.

Claudio Reyes se refiere a su agresión a Jajá Calderón

Una vez el incidente fue revelado al público, Claudio Reyes compartió su versión de los hechos. En lugar de arrepentirse, se justificó. “Hay gente que cuando no entiende con buenas palabras, con una segunda vez con buenas palabras, ya con una tercera vez con malas palabras, ya con una cuarta vez con gritos de malas palabras… la única opción que queda son los golpes. Y eso es todo”, dijo el comediante.

Agregando a esto, explicó que “ese grupo es de gente maravillosa que conocí en un evento hace varios años atrás y por esa razón fuimos juntando artistas, actores, músicos, comediantes y entre esos fue apareciendo harta gente”. Luego, habló sobre la agresión: “Tuvimos una discusión, se acaloró, estábamos compartiendo cositas ricas y el hueón empezó a repetir la misma hue… mientras todos conversábamos y compartíamos. La vez anterior, el mismo tipo desarmó el lote, nos fuimos y tuvimos que abandonar el lugar. Anoche (jueves pasado) ya dije ‘ándate a la chu…’ y le aforré un par de palmetazos. Me comía la mano haberle aforrado en el hocico, pero el labio se le habría partido y pa’ qué tanto. Si no era pa’ tanto la hue…”. Finalmente, envió un mensaje a Óscar Gangas por denunciar públicamente la agresión: “Él lo filtró, a él le gusta esa hue… A mí no, a mí me carga esta hue…”. remató.