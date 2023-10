Colorpik Pen: Un bolígrafo capaz de reproducir millones de colores

El mundo de la escritura se ve revolucionado con la llegada del Colorpik Pen, un dispositivo electrónico que no se limita a escribir, sino que abre un abanico de posibilidades al permitir reproducir hasta 16 millones de colores del entorno.

Este innovador bolígrafo integra un sensor de color RGB junto con cuatro cartuchos de tinta recargables, cada uno con un tono base distinto. Para crear un color específico, los usuarios simplemente tienen que acercar el sensor al tono deseado y pulsar un botón para iniciar el proceso de escaneado. Luego, las tintas se mezclan y dan vida al pigmento escaneado.

Según declara Colorpik Pen en su página oficial en Facebook: «Colorpik pen es un instrumento de escritura capaz de producir una amplia gama de colores mediante el uso de tecnología avanzada. Este bolígrafo se puede utilizar para crear arte, tomar notas o escribir en diversos tipos superficies o papel».

Además, este dispositivo ofrece versatilidad gracias a sus seis puntas intercambiables (aguja, bolígrafo, redonda, estilográfica, rotulador y pincel), lo que permite diferentes estilos y trazos.

Metro ha tenido la oportunidad entrevistar a Steve Wang, CEO of Colorpik Inc., quien aseguró: «El lápiz Colorpick todavía está en sus primeras fases pero tiene el potencial de revolucionar la forma en que interactuaremos con el color en el futuro».

Asimismo, este dispositivo puede vincularse a una aplicación específica en tablets o computadoras a través de conectividad Bluetooth o USB. Esta compañía digital permite integrar los colores escaneados en proyectos digitales, con opciones para ajustar los pigmentos.

Características

El Colorpik Pen cuenta con tintas y plumillas intercambiables, convirtiéndose en una herramienta versátil para artistas, diseñadores y profesionales creativos.

Tintas intercambiables

El bolígrafo incluye cuatro cartuchos de tinta recargables: cian, magenta, amarillo y negro. Estos colores pueden mezclarse para crear hasta 16 millones de tonalidades diferentes. Los cartuchos son fáciles de sustituir, por lo que nunca se quedará sin tinta.

Puntas intercambiables

El Colorpik Pen también incluye seis puntas intercambiables: aguja, bolígrafo, redonda, estilográfica, rotulador y pincel. Gracias a esto se pueden crear variedad de trazos y efectos según las necesidades del usuario.

Entrevista con Steve Wang

Steve Wang confiesa cómo surgió la idea detrás del Colorpik Pen: «La historia comienza con mi afición infantil por el arte y mi búsqueda del color. Desde muy pequeño me llamaba la atención la amplia gama de bolígrafos disponibles en las papelerías. Sin embargo mis padres no siempre podían satisfacer mi deseo de tener todos los colores posibles. De pequeño me prometí que cuando sea mayor tendré todos los bolígrafos del mundo».

Respecto a cómo es posible dibujar con 16 millones de colores diferentes Steve explica: «El Colorpik Pen es un bolígrafo inteligente que utiliza un sensor de color RGB y la mezcla de tinta para producir 16 millones de colores. Una vez escaneado el color deseado, el dispositivo mezcla las cuatro tintas base para lograr el tono elegido. Luego, la tinta se dispensa a través de las puntas intercambiables permitiendo escribir o dibujar en cualquier color seleccionado».

Con respecto al futuro del Colorpik Pen Steve Wang comenta: «Este producto es nuevo e innovador, por lo que es difícil predecir qué le espera en el futuro. Sin embargo, existen varias aplicaciones potenciales en distintos sectores como arte y diseño, educación o incluso en la fabricación y moda. A medida que la tecnología avance y se vuelva más accesible, seguramente veremos nuevas formas de utilizar este lápiz».

El precio del Colorpik Pen es de $149 dólares.

En conclusión, el Colorpik Pen representa una herramienta revolucionaria para quienes buscan plasmar su creatividad con una amplia gama de colores. Su funcionalidad e integración con dispositivos digitales prometen ofrecer posibilidades infinitas tanto para artistas como para profesionales creativos.