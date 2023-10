El participante del reality show «Gran Hermano», Sebastián Ramírez, continúa enfrentando críticas en las redes sociales debido a sus comentarios y acciones. En particular, sus palabras sobre la sexualidad de su compañera, iCata, han generado repudio entre los usuarios.

Durante una conversación en la habitación posterior al programa, Sebastián habló sobre iCata y afirmó: «No le gusta la cachita, es asexuada (…) es rara en ese sentido, pero le pasai un mono de animé…». Sus compañeras cuestionaron este comentario y Fran le preguntó cómo puede afirmar que iCata es asexual. Sebastián respondió: «Se cacha po’, es arisca. A mí me dijo que no tiene una relación hace 10 años, que no está ni ahí, no le gusta. Cuático».

A pesar de las críticas recibidas por sus palabras inapropiadas, Fran y Alessia no vieron nada malo en ellas. Sebastián insistió diciendo: «Una vez ha tenido un pololo hasta los 19 o 20 años; la mina tiene casi 30 años. Igual es heavy. Nunca había conocido una mina o persona que lleve más de 10 años sin meterle».

Estos comentarios desubicados generaron repudios en las redes sociales por parte de los seguidores del programa que desaprobaron el hecho de que Sebastián estuviera hablando sobre la vida sexual de iCata.

Los usuarios expresaron su indignación ante estos comentarios considerados retrógrados e irrespetuosos hacia iCata. Las críticas hacia el chico reality se multiplicaron en Twitter junto con el hashtag #LaResistenciaLulo. Algunos usuarios cuestionaron la necesidad de hablar sobre las preferencias sexuales de iCata y declararon que era Sebastián quien mostraba comportamientos anormales.

La polémica continúa en las redes sociales mientras los televidentes del reality expresan su desacuerdo con los comentarios realizados por Sebastián Ramírez.