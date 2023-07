Fran reaccionó confundida y enojada cuando le preguntaron sobre la inesperada expulsión de dos participantes de Gran Hermano Chile: Constanza Capelli y Fernando «Bambino» Altamirano.

«No sé qué pasó. No les voy a mentir, no es mi especialidad. Me estoy enterando por ustedes que al parecer hubo una eliminación de Gran Hermano», comentó la panelista del reality show en Chlevisión.

A través de sus historias de Instagram, Fran respondió a los mensajes que le llegaron sobre las expulsiones, que tomaron a todos por sorpresa.

«En verdad, no sé. Los que me quieran creer, bien. Si yo fuera tan buena actriz, no estaría haciendo esto, estaría actuando en teleseries. No tengo idea. No sé si fue una prueba de Gran Hermano o fueron expulsados», expresó.

Fran mencionó que está teniendo un mal día y estas noticias la pillaron desprevenida, especialmente porque hoy no asistirá al programa debido a las nominaciones.

«Si alguno sabe algo que yo no sé, me lo cuentan, por favor. Pero ¿Mentirosa? ¿Yo? Nunca. No tengo la menor idea de lo que pasó, corta», insistió.

Dijo que se comunicaría con sus jefes para averiguar qué sucedió y especuló que tal vez todo sea una broma o los participantes hicieron algo mientras ella no estaba presente o quizás fuese una estrategia.

«Y me encantaría saberlo igual que ustedes. Y me da rabia porque yo formo parte del programa. Yo debería saber pero no sé», manifestó Fran antes cerrar el tema por el momento.