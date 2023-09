Constanza Capelli sigue siendo centro de atención debido a su relación con Jorge Valdivia. La participante de «Gran Hermano» reveló detalles de algunos encuentros con el futbolista y también contó sobre la supuesta venganza de Daniela Aránguiz hacia Valdivia, luego de que se conociera su romance con Maite Orisini.

Durante una conversación con Jennifer Galvirini e Ignacia Michelson, Capelli explicó que después de que Valdivia se separara de Aránguiz, él se fue a vivir a un hotel porque ella lo encontró en una situación comprometida y decidieron separarse.

«Nosotros nos conocimos justo en esa etapa, pero él estaba solo», aseguró Capelli. Sin embargo, recordó un momento en el que Valdivia la dejó plantada para irse de viaje con otra persona. «Al final yo ahí dije, no. No me puedes hacer esta wea», recuerda.

Según la joven de 27 años, tuvo una conversación previa con Valdivia antes de ingresar a «Gran Hermano», donde hablaron sobre su nueva relación y la reacción de Daniela al enterarse del engaño.

En este contexto, Capelli reveló una sorpresa desagradable que el jugador encontró en su habitación de hotel al regresar del viaje romántico. «Estaba todo cagado, vomitada y cagada la cama, y cuando abre el congelador, estaban sus calzoncillos amarrados», expuso.

«(Daniela) publicó una foto de los calzones sucios (de Maite)… Quedò la caga, fue heavy», concluyó Capelli.