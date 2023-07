Coté López, reconocida empresaria y escritora, ha demostrado ser una persona muy activa en Instagram. Recientemente, decidió responder algunas preguntas y comentarios de sus seguidores en esta popular red social.

Uno de ellos le escribió un comentario algo polémico: «Eres tan inteligente y te mandas puras cagadas», acompañado de un emoji riendo. A pesar del tono crítico, la respuesta de Coté López fue tomarlo con humor y expresarse al respecto.

La empresaria comenzó explicando que ella no vive tratando de aparentar ser inteligente, sino que prefiere vivir su vida siendo auténtica. Según sus propias palabras: «Yo no vivo actuando ser inteligente, vivo mi vida siendo real y como no pienso mucho y solo actúo, ahí es donde me pasan mil cosas».

Además, Coté aclaró que siempre ha considerado que intentar parecer inteligente es algo absurdo. En su opinión: «Una persona puede tener muchos conocimientos en un tema específico y por eso considerarse inteligente, pero a la vez ser un completo ignorante en otros».

La empresaria concluyó su respuesta asegurando que se considera una persona ‘capaz’, con capacidad para aprender pero también relajada y descuidada en ciertas ocasiones, lo cual puede llevarla a cometer errores.

Este intercambio entre Coté López y uno de sus seguidores demuestra la manera franca en la que ella maneja las críticas e interactúa con su audiencia en las redes sociales.

Es importante destacar el compromiso constante de Coté López por compartir aspectos personales sobre su vida con sus seguidores. Esta vez decidió responder a un comentario crítico y aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y reconocer nuestras limitaciones.

Sin duda, la postura de Coté López ha generado interés entre sus seguidores y continúa alimentando el enigma de su vida personal y profesional.