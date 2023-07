Desinfectar las superficies es una tarea vital en la limpieza del hogar. Si no se utilizan los desinfectantes adecuados, las bacterias y microbios pueden permanecer, convirtiéndose en una fuente de enfermedades para toda la familia.

En el mercado existen numerosos desinfectantes para el hogar que son altamente efectivos, pero también pueden representar un gasto considerable en el presupuesto familiar.

Sin embargo, como alternativa económica, la experta Lynsey Crombie ha compartido la receta de un «desinfectante poderoso» que cualquier persona puede hacer en casa. Esta fórmula cuenta con excelentes propiedades antibacterianas y puede ser utilizada en la cocina, los baños y diferentes áreas del hogar.

La recomendación de esta especialista fue destacada por el portal Express. Crombie es conocida por su participación en el programa This Morning de ITV como experta en limpieza, donde comparte sus consejos con la audiencia del Reino Unido.

Para preparar este potente desinfectante casero solo se necesitan tres ingredientes. En primer lugar, se requiere alcohol isopropílico que debe llenarse hasta la mitad de una botella pulverizadora. Luego se añaden 25 ml de vinagre blanco a la botella. Y finalmente se agregan 25 gotas de algún aceite esencial con propiedades antibacterianas como eucalipto o árbol de té para dar aroma al desinfectante.

Es importante tener presente que este desinfectante no debe ser utilizado en superficies de mármol o granito según lo señalado por Crombie.

Por último pero no menos importante, Crombie destaca que no se recomienda seguir los trucos que se encuentran en TikTok u otras redes sociales, ya que no se puede garantizar su seguridad. Es fundamental seguir las indicaciones de un experto, ya que ciertos productos químicos pueden ser tóxicos.

El vinagre y el alcohol isopropílico son ampliamente conocidos por sus beneficios desinfectantes. Lo mejor de todo es que son fáciles de adquirir. El vinagre es ideal para eliminar la grasa y limpiar superficies de la cocina, además de eliminar gérmenes y olores desagradables. Por otro lado, el alcohol isopropílico es utilizado a nivel industrial debido a su eficacia en la limpieza, sin embargo, es importante tomar precauciones ya que es inflamable.