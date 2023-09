El reconocido cantante Cristian Castro fue invitado al programa argentino «Noche al dente», donde abordó su relación con Luis Miguel y recordó un desaire que recibió por parte del famoso cantante mexicano durante uno de sus conciertos en Argentina. «Todo el mundo sabe que muero por Luis Miguel. Él es un muchacho muy comprometido, compararlo conmigo es un error, es injusto para Luis», afirmó Castro humildemente.

El intérprete también expresó que considera injusto compararse con Luis Miguel debido a la increíble trayectoria y éxito que ha tenido a lo largo de su carrera. «Creo que su triunfo ha sido devastador, ha sido tremendo, y no se compara con el mío», mencionó en declaraciones a la revista People.

Además, Cristian Castro destacó las diferencias entre ambos artistas, señalando: «Yo he tenido un buen triunfo y me encanta mi éxito, pero creo que lo logrado por Luis en toda su carrera ha sido verdaderamente glorioso y no debería ser comparado conmigo de ninguna manera». También subrayó la discrepancia generacional entre ellos: «No somos ni siquiera de la misma generación. Él es del 69 y yo soy del 74».

El cantante también hizo referencia a la amistad que solían tener cuando eran niños: «Andábamos en moto de agua juntos, pasaba por mí», pero ahora se pregunta qué pasó porque ya no quiere saludarlo.

En cuanto al video viralizado en redes sociales donde ocurrió el desaire mencionado anteriormente, Cristián confesó sentir dolor debido al gran cariño y amor que le tiene a Luis Miguel. «Es una persona que nos ha dado tanto y esperamos una sonrisita», expresó.

Así, en su aparición en el programa argentino, Cristian Castro dejó claro que admira a Luis Miguel y reconoce su éxito abrumador, mostrando humildad al no compararse con él y resaltando las diferencias entre ambos artistas.