En el último encuentro entre Villarreal y Getafe, pese a que Ben Brereton tuvo una oportunidad de gol en los últimos minutos y su equipo logró un valioso empate sin goles, las críticas hacia el jugador británico-chileno no se hicieron esperar por parte de los seguidores del Submarino Amarillo en las redes sociales.

Los furiosos fanáticos de Villarreal se lanzaron en contra de Brereton, dedicándole comentarios duros como «lo de Ben es terrible, ni una buena», «Brereton es el peor jugador que he visto, no es chileno» o «es como para que no vuelva a jugar nunca más».

Aunque la actuación del seleccionado nacional no fue destacada según la prensa deportiva española, tampoco fue considerada de las peores. Medios como marca.com o cope.es incluyeron a Brereton dentro del grupo de jugadores amarillos que tuvieron un rendimiento discreto en el empate contra Getafe.

El arquero Filip Jorgensen acaparó la atención de todos los medios debido a su sólida actuación y mantener su portería imbatida.

Para marca.com, la presentación de Brereton mereció solo una estrella, mientras que su compañero sueco recibió tres estrellas como mejor jugador del partido. Por otro lado, cope.es señaló que la ocasión fallada por Brereton en el primer minuto de descuento pudo haber cambiado el destino del encuentro.

Con este resultado, Villarreal sumó un segundo empate en siete partidos entre La Liga y la Europa League.