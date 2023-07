En la más reciente edición de Me Late Digital, el famoso conductor Daniel Fuenzalida ofreció una respuesta clara y contundente a una pregunta particular sobre Pamela Díaz. Durante los últimos minutos del programa transmitido en el canal de Youtube de Zona Latina, Fuenzalida invitó a la audiencia a enviar preguntas a los panelistas.

La primera pregunta contundente fue dirigida a Sergio Rojas, quien le consultaron si permitiría que Andrés Caniulef formara parte del panel, a lo que él respondió negativamente. Luego, llegó el turno de Daniel Fuenzalida con una pregunta incisiva: «¿Te mueve el piso Pamela Díaz?».

«No, no me mueve el piso», afirmó rotundamente Fuenzalida. «Si la encuentro muy atractiva, muy estupenda, muy guapa, muy simpática, muy trabajadora y muy buena mamá. Pero somos muy buenos amigos», agregó el ex Huevo durante el programa.

Además de eso comentó: «Pamela Díaz conoce a mi señora. Estoy diciendo que es estupenda como mamá y como mujer maravillosa». Parece que entre ellos hay una sólida amistad basada en la admiración mutua.

Sergio Rojas no quedó satisfecho con esa respuesta e hizo una pregunta hipotética sobre si tendría algo con Pamela. Fuenzalida fue categórico en su respuesta: «No». También bromeó diciendo: «Yo soy un hombre enamorado. Estoy comprometido ¡no seas falta de respeto! Mi señora te vendrá después…», haciendo referencia al hecho de que está en una relación comprometida.

Para ver el programa completo, los interesados pueden acceder al siguiente enlace: .

Más noticias en La Cuarta:

– «Yo no vivo actuando ser inteligente…»: Coté López respondió a un seguidor que le dijo «te mandas puras cagadas».

– «No lo pude ver»: Mónica Pérez se quebró al recordar cómo enfrentó la inviabilidad de su segundo embarazo.