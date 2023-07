El reconocido abogado y exconvencional Daniel Stingo compartió en una entrevista con revista Sábado los momentos difíciles que vivió luego de la victoria del Rechazo en el plebiscito del proceso constituyente. Durante la conversación, Stingo habló abiertamente sobre los problemas económicos que enfrentó y los ajustes significativos que tuvo que hacer en su vida y la de su familia.

«Yo no tenía canas antes de meterme a la Convención», confesó Stingo, destacando las tensiones y el estrés a los que se vio sometido durante este proceso histórico. Además, reflexionó sobre el resultado del plebiscito, reconociendo haber perdido en todos los aspectos: «Esto fue como inmolarse solo, ¿podrías decir que de huevón? Sí, podría ser».

El abogado también reveló las consecuencias económicas tras la derrota del Apruebo en el pasado Plebiscito. «Cuando terminó esto no tenía trabajo, no tenía nada», confesó Stingo a la revista Sábado. Asimismo, criticó la gestión del Gobierno durante este proceso anterior y señaló: «El gobierno de Gabriel Boric tendría que haber hecho eso y con mucha más fuerza. Él tendría que haber sido el capitán de esta cuestión. Y eso no se vio».

Stingo detalló algunos cambios drásticos que tuvo que realizar a nivel familiar debido a los problemas económicos ocasionados por destinar gran parte de sus recursos a la campaña del Apruebo. Incluso mencionó haberse quedado sin dinero e incluso tener necesidad de recurrir a su padre para sobrellevar esta situación. Como resultado, tuvo que mudarse de la casa que alquilaba en Las Condes hacia una parcela en Buin, mientras esperaba la disponibilidad de un departamento en La Reina.

«Cuando me dicen ‘ladrón’, por favor, anda a ver dónde vivo. Tengo el mismo auto de hace 20 años», enfatizó Stingo, intentando defenderse ante las críticas recibidas. Además, enumeró algunas medidas de austeridad que debió adoptar para reducir gastos: «Alarmas chao, cable chao, varias cosas que no necesitas al final del día».

Incluso el bienestar de su mascota se vio afectado por esta situación económica adversa. «Antes teníamos una paseadora de perro, porque el perro es bastante grande», comentó Stingo, revelando cómo tuvo que realizar ajustes incluso en aspectos tan pequeños como este.

En definitiva, Daniel Stingo compartió con revista Sábado los desafíos económicos y personales que ha enfrentado tras el plebiscito constituyente y cómo ha tenido que adaptarse a una nueva realidad marcada por la adversidad financiera.