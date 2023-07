La reciente participación de Daniela Aránguiz en el programa «Podemos Hablar» ha generado un gran revuelo mediático. Durante su intervención, la ex esposa de Jorge Valdivia profundizó en su escandalosa ruptura con el futbolista. Tras la emisión del programa, Maite Pascal, madre de Maite Orsini, decidió hablar con el diario LUN sobre las polémicas en las que se vio envuelta la diputada después de su relación con Valdivia.

Sin embargo, Daniela no tardó en responder a Pascal y lanzar una ácida crítica hacia ella por su portada en el periódico. En redes sociales, la panelista del programa «Zona de Estrellas» escribió: «¿Será que alguna vez sacó una portada por su música? ¿O por actuar? Jajajaja. Felicitaciones, por fin va a poder cantar con público». Pero ahí no quedó todo: ahora Daniela ha dirigido un furioso mensaje a todos aquellos que la critican en las redes sociales.

En una publicación realizada en Instagram por el portal Tiempo X, la influencer aprovechó los comentarios para expresar toda su frustración hacia sus detractores. «Me da tanta risa… Todos hablan de estar hartos y bla bla bla, pero marqué 14.5 puntos (en Podemos Hablar), eso significa que me vieron todos los ‘hartos’ jajajaja y comentan… pero antes de comentar leen», afirmó Aránguiz.

Continuando en esa misma línea enfadada, añadió: «Yo me pregunto por qué no se compran un libro o siguen adelante, no es obligación leer lo que uno no quiere, pero son tan hipócritas que se contradicen solos». Para finalizar su mensaje, Daniela sentenció: «Besitos para aquellos que escriben caca, pero como no tienen nada interesante en sus vidas, no pueden perderse un capítulo más y lo comentan hasta con la vecina».

El episodio ha generado una gran controversia en las redes sociales y los seguidores de Daniela Aránguiz están divididos entre aquellos que la apoyan y quienes la critican. Sin duda, estos últimos comentarios generarán aún más polémica en torno a la figura pública de Aránguiz.