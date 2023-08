El estreno de «El Purgatorio» causó revuelo en el mundo del espectáculo. Anita Alvarado no se guardó nada y lanzó varias críticas. Una de las personas que recibió más comentarios por parte de la «Geisha chilena» fue Daniela Aránguiz, quien respondió brevemente durante su participación en el programa «Zona de estrellas».

Durante su intervención, la panelista analizó el desempeño de Nacho Gutiérrez como animador del nuevo programa y luego dio su opinión sobre su nivel de protagonismo en la discusión generada por la participación de Anita Alvarado.

«Me sentí muy halagada y muy importante ayer», expresó Aránguiz. «Realmente me sentí muy importante porque, aun cuando no estaba participando en el programa, mi nombre fue mencionado y se me dedicaron cartas. Quiero agradecer por ese tiempo y dedicación. Creo que merezco ir al paraíso porque resucito a muchos muertos», agregó.

Cabe destacar que Daniela Aránguiz será la próxima invitada al programa «El Purgatorio». La panelista ya está preparándose para enfrentar el escrutinio del público. Cuando se le preguntó si tenía miedo del programa, ella respondió: «Por el contrario, lo encontré súper entretenido. Me encanta estar expuesta así».

Sin embargo, Daniela Aránguiz hizo una revelación durante su intervención en «Zona de estrellas». Aseguró que si no hubiera querido que Ana Alvarado estuviera presente ayer, no la habrían llamado.

