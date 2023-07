En el último episodio de «Podemos Hablar», Daniela Aránguiz abordó de manera franca su separación con Jorge Valdivia. Uno de los temas que trató la panelista de «Zona de Estrellas» fue el romance entre su ex esposo y la diputada Maite Orsini.

Durante el programa, Aránguiz reveló a Jean Philippe cómo se enteró de la relación entre Valdivia y Orsini. A pesar de terminar la relación, ella siguió viendo a Valdivia porque aún se sentía enamorada y quería estar con él. Sin embargo, su intuición le indicaba que su ex pareja tenía una relación extramarital y finalmente se enfrentó a la verdad.

Aránguiz relató: «Me enteré porque Jorge y yo dormimos juntos, al otro día íbamos a tomar desayuno y no llegó, me dijo que nos juntáramos en un café abajo de su departamento». Decidida a investigar por qué tardaba tanto en llegar, decidió ir al departamento del ex futbolista. Al abrir con sus llaves, encontró una habitación llena de ropa femenina.

«Nunca pensé que era ropa de otra mujer porque hasta ese momento no sabía que tenían algo», confesó Aránguiz. Luego envió fotos a Jorge para confrontarlo: «‘¿Con quién estás?, ¿Qué es esto?’, le dije. Me dio una crisis angustiosa e incluso vomité».

Dolida por descubrir esta situación, Aránguiz admitió haber tomado ansiolíticos debido al malestar emocional sin saber aún sobre la relación entre Valdivia y Orsini.