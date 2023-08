La reconocida modelo Daniela Aránguiz hizo una revelación sorprendente al contar la millonaria propuesta que recibió por parte de Canal 13 años atrás. Según información entregada por Glamorama, Aránguiz reveló durante el último capítulo de «Zona de Estrellas» que le ofrecieron la oportunidad de grabar un docureality.

Durante la conversación sobre las invitaciones pagadas a programas televisivos, Adriana Barrientos dejó caer el primer dato impactante al mencionar que Daniela solía cobrar diez millones en su tiempo cada vez que participaba en «Vértigo» después de regresar desde Dubai.

Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Aránguiz confesó que Canal 13 le ofreció nada menos que 180 millones por protagonizar un docureality. Sin embargo, decidió rechazar esta oferta con el objetivo de proteger a su familia, principalmente a sus hijos.

«No me importa exponerme públicamente toda mi vida y lo seguiré haciendo mientras esto me beneficie», explicó Daniela. Añadiendo además: «No tengo vergüenza de mostrar mi vida privada, pero mis hijos son otra historia. Una de las condiciones era mostrar mi día a día como madre y eso es algo que no vendo».

Con esta declaración, Aránguiz dejó claro cuáles son sus prioridades y hasta dónde está dispuesta a llegar en cuanto a exposición mediática se refiere.