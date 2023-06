Daniela Aránguiz no recibió con agrado la broma de Jorge Valdivia sobre sus polémicas durante un programa de radio. La comentarista de televisión lo calificó como mentiroso y poco hombre.

En el último episodio de Los Tenores en Radio ADN, realizado en una automotora, el Mago aprovechó para hacer una broma respecto al conflicto que ha tenido con su expareja desde hace meses. Entre risas, Valdivia dijo: «Fui a buscar mi auto y no me lo pasaron. La verdad es que necesito una grúa para sacar el auto de mi ex casa y llevármelo a mi nueva casa». Además, añadió en tono jocoso: «Así que paso el dato. Lo voy a tener sin ruedas, eso sí, cuando lo vaya a buscar ahora».

La respuesta de Aránguiz no se hizo esperar y utilizó sus historias de Instagram para expresar su enfado por la burla pública realizada por su ex pareja. «¿No te da vergüenza ser tan mentiroso y poco hombre?», desahogó la ex chica Mekano.

Además, Aránguiz compartió un mensaje que le envió a Valdivia informándole que había comprado las ruedas del auto y que estaría disponible para sacarlo. El mensaje decía: «Jorge, le cambié las dos ruedas delanteras al Audi, 220 mil cada una más la batería, 150 mil. 570 mil pesos en total. Deposítame hoy y mañana te dejo el auto afuera de mi casa con las llaves dentro».

La molestia se ve reflejada también en la publicación de La Cuarta, donde se menciona cómo Aránguiz respondió a Valdivia y se muestra una imagen de la misma.

