El despido de Claudia Conserva de TVN ha generado polémica, especialmente después de las últimas declaraciones que hizo la animadora en el programa «Zona de Estrellas». Durante la conversación, Daniela Aránguiz planteó una teoría potente sobre las circunstancias detrás de la salida de Conserva del canal TV+.

«Me echaron, qué heavy lo que voy a decir… Yo sospecho que en esa época había un director ejecutivo que quería que una persona X hiciera el matinal, y yo por contrato tenía que hacer el matinal si es que no estaba Karen Doggenweiler», confesó Claudia Conserva. Sin embargo, aclara que estas son solo suposiciones y no tiene certeza sobre lo sucedido. «Estoy imaginando, porque me echaron a pito de nada… llegan, hacen sus movidas y una queda ahí huérfana», agregó.

Estas palabras generaron una fuerte reacción por parte de Daniela Aránguiz quien criticó duramente a Claudia Conserva. «Que pena que a una mujer la traten de apitutada, yo creo que la desvaloriza tanto como animadora y como profesional», expresó Aránguiz. Además, aseguró: «A Claudia le iba mal porque en ese tiempo la gente la encontraba fome».

La panelista del programa también afirmó contundentemente: «Uno tiene que hacer una autocrítica. María Luisa lo hacía mucho mejor que ella y punto». Aránguiz cuestionó por qué Conserva no puede reconocer sus errores antes de culpar a los contactos personales («pitutos») como causa del despido: «Si tú lo haces espectacular, no te sacan y te dejan ahí, pero es muy feo echarle la culpa a pitutos», sentenció.