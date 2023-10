El Comité Olímpico de Chile (COCh) ha anunciado la dolorosa baja de dos deportistas que quedarán excluidos de los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Entre ellos se encuentra el levantador de pesas chileno-cubano Arley Méndez, quien no fue autorizado a competir debido a una sanción que aún está en vigencia por no estar disponible para un control antidopaje. Además, el ciclista nacional Felipe Peñaloza no podrá defender su medalla dorada obtenida en la prueba Madison de los Panamericanos de Lima 2019, debido a un resultado positivo en un control de dopaje.

Tanto Méndez como Peñaloza eran candidatos destacados para obtener medallas en el próximo evento deportivo, por lo que su ausencia representa un duro golpe para el Team Chile. Como resultado, la delegación final será conformada por 664 atletas.

Según informó el COCh en un breve comunicado, Méndez quedó fuera del equipo nacional porque hasta el momento de la Reunión de Registro de la Delegación, no se recibió ninguna comunicación oficial sobre algún cambio en su estado «suspendido» ante la International Testing Agency. Ante esta situación, su inscripción fue imposible.

Por otro lado, respecto a Peñaloza se aclara que «el Comité Olímpico de Chile recibió ayer lunes una notificación formal sobre un resultado analítico adverso en un control antidopaje», donde se detectó la presencia de esteroides anabolizantes androgénicos. Esto implica una suspensión provisional obligatoria y así su inscripción queda descartada.

Además, otras bajas confirmadas en el listado entregado por el órgano deportivo nacional incluyeron a la basquetbolista Macarena Retamales, quien no competirá en la modalidad 3×3 y será reemplazada por Javiera Novión, ya inscrita en la modalidad 5×5. Los basquetbolistas Sebastián Silva y Diego Merino también estarán ausentes en el Team Chile, dejando sus lugares vacantes para Kevin Rubio, quien se incorpora a la delegación, y Diego Silva, quien ya estaba inscrito en la modalidad 5×5.

Por último, el COCh anunció hoy que se suma al representativo nacional el atleta Guillermo Correa, quien participará en la competencia de salto con garrocha.