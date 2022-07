Las series españolas se siguen abriendo paso en Netflix, esta vez, con la exitosa serie “Alba”, que fue estrenada en el 2021 a nivel nacional, y que está disponible a nivel internacional a partir del 15 de julio.

Sinopsis de Alba

Se trata de la historia de Alba, una joven que vive despreocupadamente, disfrutando de la vida, y su novio, y su familia, hasta que un grupo de 4 hombres la drogan y abusan de ella. Al despertar, con claras marcas de lo sucedido, y una gran parte de su memoria de esa noche en blanco, comienza a buscar la realidad de lo sucedido.

Si bien no tardan mucho en dar con los culpables, esto no la tranquiliza en lo más mínimo, al descubrir que tres de ellos son los mejores amigos de su novio. Al ser todos parte de familias ricas y poderosas, Alba no tiene nada fácil el hacerlos pagar por lo que hicieron.

Pese a todo lo que tiene en contra, Alba no se rinde en ningún momento, y lucha con todo lo que tiene para poder poner tras las rejas a todos los involucrados. La vemos buscar evidencia, testigos, e incluso otras víctimas, mientras lucha contra los medios, que no dejan de juzgarla y culparla.

“Alba” es una de esas historias que nos muestra la crueldad del mundo en que vivimos, de forma cruda y directa.

¿Cuántos capítulos tiene la serie Alba en Netflix?

La serie “Alba” tiene 13 capítulos, cada uno con unos 50 minutos de duración. Está basada en una serie turca del 2010, llamada “¿Qué culpa tiene Fatmagül?”, que a su vez se basa en un libro del mismo nombre.

Reparto de Alba

La serie Alba cuenta con las actuaciones de: