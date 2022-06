Detalles de “Chicas con Glamur” de Netflix

Chicas con Glamur es una película de Nigeria, que se estrena este 24 de junio en la plataforma de Netflix. Es un filme que se centra en la “glamurosa” vida de las damas de compañía, y todo lo que conlleva.

Chicas con Glamur, nueva película en Netflix

Sinopsis de Chicas con Glamur

Es la historia de Emma, una chica que es el único sustento de sus tres hermanos, y que, lamentablemente, no consigue un empleo. Acorralada por la pobreza, decide presentarse en una agencia de “damas de compañía”, que se venden a muy altos precios.

Con su clara falta de estilo y elegancia es rechazada de inmediato, no obstante, logra convencer a la dueña para que le dé el trabajo. A partir de entonces su vida comienza a cambiar mucho, con un nuevo look, mucho dinero, viajes, y diversión.

Pero, como este negocio no es precisamente el más seguro del mundo, Emma se ve envuelta en el caso de un asesinato y un robo por millones de dólares. No puede escapar, no sabe qué hacer, y no está dispuesta a morir.

Este filme es un recordatorio de que, por más que suene tentadora la idea de este estilo de vida, lleno de lujos, el más pequeño acto puede costarte la vida.

Es un thriller dramático que muestra las diferencias sociales, y sus consecuencias. Da visibilidad a las razones que llevan a una persona a escoger este tipo de trabajo, y como muchas veces los dueños de estas agencias atraen a sus víctimas con promesas que, ya sea que se cumplan o no, igualmente terminan mal.

Reparto de Chicas con Glamur

Dirigida por Bunmi Ajakaiye, esta película africana cuenta con las actuaciones de: