La diputada Paula Labra ha lanzado un duro emplazamiento a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, por su falta de pronunciamiento en relación al caso de abuso sexual denunciado por una funcionaria de la Delegación Presidencial Regional del Maule contra el jefe de gabinete del seremi de Bienes Nacionales. Este caso ha sido ampliamente informado por diversos medios del país.

«La ministra de la Mujer sigue sin decir palabra frente a un presunto caso de abuso sexual que involucra a dos funcionarios gubernamentales», declaró Labra. En este sentido, si bien comprende lo delicado del asunto y la necesidad de proteger la intimidad y dignidad de la denunciante, considera imperativo que el Ministerio dé a conocer los protocolos necesarios en estos casos, especialmente considerando que ambos involucrados son funcionarios gubernamentales y uno ocupaba un cargo cercano al seremi.

Además, Labra enfatizó en que no debe quedar ninguna suspicacia y es fundamental clarificar el contexto en el cual ocurrieron los hechos, así como conocer las acciones tomadas tanto a nivel regional como central y el apoyo brindado a la funcionaria denunciante. Asimismo, resaltó la importancia de tomar las medidas legales correspondientes.

La parlamentaria expresó su descontento con el rol desempeñado por la ministra Orellana y destacó que «he escuchado voces oficialistas hablar sobre hacer pagar responsabilidades políticas al denunciado. Perdón, eso es lo mínimo». Aunque se han tomado medidas disciplinarias dentro del Partido Socialista al suspender su militancia.

No obstante, para Labra esto no es suficiente y considera necesario determinar las posibles consecuencias penales que este caso pueda tener. Hasta el momento, no se ha escuchado a la ministra Orellana pronunciarse sobre si se está explorando esta vía ni si se han presentado antecedentes ante el Ministerio Público. La diputada finalizó su declaración cuestionando si el gobierno, que se define como feminista, presentará una querella contra el denunciado.