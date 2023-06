El diputado Miguel Mellado (RN) admitió públicamente la noche del jueves que él fue quien grabó y filtró el audio de la reunión reservada entre el Presidente Gabriel Boric y los parlamentarios de la Macrozona Sur. Esta revelación llegó horas después de que Mellado apareciera en televisión criticando la filtración del audio.

La noticia generó una amplia reacción en las redes sociales, donde se destacaron los comentarios indignados hacia el diputado por su doble discurso. La confianza se rompe una vez y nunca se recupera, algunos mencionaron.

El presidente Boric presentó una denuncia ante la Fiscalía tras enterarse de esta vulneración de seguridad. Las alarmas también sonaron en el Congreso, advirtiendo que si un diputado resulta ser responsable, podría enfrentar un desafuero y juicio.

En su declaración pública, Mellado afirmó que no estaba presente cuando el Presidente solicitó no grabar y que no consideraba que fuera una reunión secreta. Ofreció disculpas a aquellos que se sintieron ofendidos, incluyendo al Presidente, Ministros y Parlamentarios.

Esta noticia continúa desarrollándose y más detalles pueden encontrarse en La Cuarta.